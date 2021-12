Les bijoux Da Rua de La Canourgue en Lozère vont bénéficier du label "Fabriqué en Occitanie"

Un nouveau label pour défendre les produits régionaux. "Fabriqué en Occitanie" sera lancé à l’automne 2022 par la Région. Il ciblera les produits du textile, laine et cuir, la santé, la beauté, le bien-être, la mode, le bricolage, l ’artisanat d’art, la décoration de la maison et la filière vélo. Parmi les entreprises qui bénéficieront de ce label, Da Rua, une marque créée en 2019 par Noémie et André Santibañez, un artisan d'art qui fabrique des bijoux en mailles d'argent massif. "André a appris son savoir faire au Brésil, dans la rue d'où le nom Da Rua qui signifie "de la rue" explique son épouse Noémie. Toutes nos fabrications sont faites en Lozère. On s'appuie aussi sur des entreprises lozériennes pour tout ce qui est publicité et communication."

Davantage de visibilité

Da Rua a déjà bénéficié du Pass Métiers d'art de la Région, ce qui lui a permis de développer sa stratégie de marque. Grâce à l'aide de la Région, l'entreprise a également pu participer au salon Made in France en novembre 2021 à Paris. "On a pu bénéficier d'un stand et être au milieu de pleins de grandes marques. Ca nous a permis de rencontrer plein de nouveaux clients potentiels. Le label va nous permettre d'avoir davantage de visibilité auprès de la clientèle occitane. Les touristes pourront aussi faire le distinguo entre les produits qui sont fabriqués en Occitanie et les autres. On sent que c'est important pour eux de consommer local."

L'entreprise lozèrienne Tuffery qui fabrique des jeans à Florac va également bénéficier du nouveau label "Fabriqué en Occitanie"