L'entreprise Masques+ à Lunel-Viel cherche de nouveaux locaux après avoir été incendiée

L'entreprise Masques+ basée à Lunel-Viel, à l’est de Montpellier été la cible de deux incendies criminels dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 puis dans la nuit de lundi 21 à mardi 22 février. L'enquête est en cours pour déterminer qui a voulu y mettre le feu. Le bâtiment de 500 mètres carré n'a pas entièrement brûlé mais assez pour être infecté par la suie. Tout doit être décontaminé. En attendant, les cinq employés du site sont au chômage technique. Ils produisent 1 million de masques anti-Covid par mois.

Le dirigeant Charles Khoury espère pouvoir reprendre la production dans un mois : "On s'est arrêtés d'un coup. D'un coup on ne peut plus utiliser notre outil de travail. On a jamais anticipé des stocks." Il s'inquiète de perdre ses 750 clients : "nos clients ne vont pas pouvoir mettre des masques produits par nous et ils vont finir par aller voir ailleurs si ça dure." Pour lui, brûler son local c'est s'attaque au Fabriqué en France. "Surtout qu'on était dans une phase ascendante de l'entreprise. On n'a pas envie de perdre cette dynamique-là."

À la recherche de nouveaux locaux temporaires

Les machines seront décontaminées d'ici une semaine. Ce chef d'entreprise appelle à la solidarité. Il a besoin d'un local d'au minimum 250 mètres carrés pour pouvoir reprendre la production le plus vite possible. "Si on peut s'installer dans de nouveaux locaux, on va pouvoir se réorganiser le temps que les travaux se fassent." Dans l'idée, Charles Khoury voudrait rester dans le bassin lunellois "pour limiter l'empreinte carbone pour aller au travail. Je n'ai embauché que des gens de Lunel." Le chef d'entreprise a précommandé une nouvelle machine et il est prêt à "débourser de l'argent pour qu'elle aille directement dans les nouveaux locaux pour qu'on puisse reprendre la production."

Si vous avez un local et que vous voulez le mettre à la disposition des employés de Masques+, le gérant de l'entreprise est joignable par mail à c.khoury34@gmail.com.