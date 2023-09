L'entreprise mayennaise Animat 53 soulage les producteurs laitiers grâce à du matériel robotisé

Une entreprise mayennaise, très connue dans le monde agricole et de l'élevage bovin, fête ses 25 ans cette année. Animat 53 est spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel de traite laitière. Pour célébrer cet anniversaire, des portes ouvertes ont été organisées vendredi 8 et samedi 9 septembre au siège du groupe à Laval. Cet événement était aussi l'occasion pour Animat 53 de promouvoir son matériel robotisé, comme un robot installé en salle de traite.

"Ça nous a changé la vie"

Animat 53 compte aujourd'hui 45 salariés, répartis sur trois départements : la Mayenne, la Sarthe et l'Ille-et-Vilaine. Patrice Leboucher fait partie des clients sarthois de l'entreprise basée à Laval. Ce producteur laitier, installé à Chaufour-Notre-Dame, à l'ouest du Mans, a investi dans une salle de traite robotisée il y a quinze ans. "Nous, ça nous a changé la vie parce qu'en fin de compte, on a plus la fin de la traite le matin et le soir. On peut organiser différemment notre journée ou nos astreintes. Par contre, il y a un inconvénient quand même, c'est qu'il faut toujours le portable en poche parce que le robot peut nous appeler 24 heures sur 24. On a une application qui peut nous permettre de dépanner à distance, mais pas toujours. Des fois, il faut intervenir sur place", explique cet éleveur, qui possède 70 vaches laitières. Patrice Leboucher évalue ce gain de temps à environ 4 heures de travail en moins par jour.

Antoine Guillomet, lui, n'a pas encore fait appel à un robot pour l'aider dans sa salle de traite. Mais cet éleveur basé à Longuefuye, dans le Sud-Mayenne, y réfléchit sérieusement. "On y passera un jour ou l'autre, sûrement pour se simplifier le travail, comme pour la souplesse au niveau du temps. Mais c'est surtout pour notre bien-être à nous avant tout. On commence à vieillir un petit peu et à avoir mal aux épaules ou aux bras", décrit cet agriculteur de 47 ans, qui travaille avec sa femme.

Le couple possède déjà du matériel robotisé. Il y a deux ans, Animat 53 leur a vendu un robot racleur à lisiers. "C'est un robot qui circule dans la stabulation et qui racle les aires de passage des vaches où elles sont debout et font leurs excréments. Il stocke ça dans le corps du robot et après, il va rejeter tout le lisier dans une fosse. Donc la stabulation est toujours propre, donc les animaux sont toujours propres et ça nous facilite le travail pour la traite", décrit Antoine Guillomet. Aujourd'hui, le robot racle le lisier une vingtaine de fois par jour, contre une seule fois auparavant lorsqu'il devait le faire lui-même avec son tracteur.

Animat 53 vend du matériel robotisé de la marque DeLaval, comme ce robot racleur à lisiers. © Radio France - Maïwenn Bordron

Animat 53 vend du matériel toujours plus performant pour soulager les agriculteurs. La dernière innovation est centrée sur l'analyse du comportement de la vache laitière. "L'idée, c'est de maîtriser la reproduction et également l'alimentation de l'animal pour détecter le plus tôt possible les troubles, mais surtout savoir à quel moment le plus opportun il faut l'inséminer de manière à ce qu'elle retienne le mieux et qu'elle fasse un veau le plus tôt possible pour améliorer les performances techniques", met en avant Bastien Rocher, l'un des trois associés d'Animat 53.