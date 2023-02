L'entreprise mayennaise Promotal placée en redressement judiciaire, les salariés se mobilisent

L'entreprise mayennaise Promotal, basée à Ernée, dans le Nord-Mayenne et spécialisée dans la fabrication de matériel médical et dentaire, est en danger. Elle a été placée en redressement judiciaire ce mercredi et un mandataire judiciaire va être nommé pour sauver l'entreprise et ses 130 salariés. Promotal passait devant le tribunal de commerce ce mercredi et pour défendre l'entreprise, une petite poignée de salariés et syndicalistes de la CFDT était présente devant les locaux du tribunal à Laval. Avec cette décision, les salariés ne savent pas sur quel pied danser.

Une production dégradée depuis juillet

"Est-ce que c'est un côté bon, un côté négatif ? On ne sait pas", se questionne Thierry un des salariés à la production depuis 18 ans qui est un peu perdu. C'est un peu à l'image de ce qui se passe dans l'entreprise, "on n'arrive pas à avoir nos composants", ajoute Thierry, "à chaque coup on commence à fabriquer et puis il manque des pièces à droite à gauche, pour le personnel c'est très chiant mais il faut quand même produire".

Le rythme de travail est dégradé depuis juillet dernier et cette situation pèse sur Thierry et les salariés, "certains ont mal à la tête, d'autres n'arrivent pas à dormir, d'autres sont énervés au boulot donc au niveau caractère ça joue énormément". Ça coince à la chaine de production mais aussi à l'approvisionnement où il faut rassurer les fournisseurs. Natacha, dans le service depuis 2008, le constate en ce moment. "On travaille avec acharnement, mais il faut dire aussi qu'on a de bonnes relations avec les fournisseurs, ce qui est extrêmement important", affirme-t-elle, "mais il faut y aller, il faut faire son travail comme on le fait chaque jour, avec ou sans problème et faire le maximum".

Les salariés sont mobilisés

Alors même si la décision n'apporte pas forcément une solution, c'est primordial de se mobiliser. "On est tous mobilisé pour cette belle entreprise qui a été une entreprise innovante dans son domaine et qui jouit toujours de cette réputation d'entreprise dynamique", décrit Mathieu Leneuf, le représentant CFDT de l'entreprise, "on souhaite conserver tout ça".

C'est la deuxième crise chez Promotal depuis sa création il y a 60 ans, notamment après le départ d'investisseurs américains il y a quelques années mais cette fois-ci, ça sera peut-être un peu plus dur d'envisager l'avenir pour les salariés.