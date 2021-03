L'entreprise mayennaise Séché Environnement chargée des travaux de dépollution de la cathédrale de Nantes

Après Notre-Dame à Paris et Lubrizol à Rouen, l'entreprise mayennaise Séché Environnement travaille sur un énorme chantier de dépollution, celui de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. L'été dernier, un incendie criminel avait fait de gros dégâts à l'intérieur de l'édifice.

Première étape : sortir tout le mobilier pollué par le plomb - Séché Environnement - DR

Des analyses avaient montré une pollution au plomb, due notamment à la combustion des tuyaux du grand orgue, sur le sol, les murs et sur mobiliers. Depuis décembre, une équipe de 8 salariés spécialisés de Séché Environnement est à Nantes.

Des travaux éprouvants, colossaux, la première étape de la restauration du chef d'oeuvre gothique explique Armand Débar, le responsable du chantier : "on sort tout le mobilier et on le décontamine, on le stocke ensuite pour que le clergé et l'Etat puissent le récupérer. On a des opérateurs avec des équipements de protection, formés et sensibilisés à ce type de risque".

Il est impossible de décontaminer l'ensemble du mobilier souligne Séché Environnement, des chaises en paille par exemple, le plomb étant incrusté dans les pores du matériau. Le chantier va encore durer plusieurs semaines. Une zone a été spécialement créée au centre de la cathédrale pour stocker les vestiges de la tribune d'orgue. Un tri est réalisé pour conserver les pièces qui méritent de l'être, des pièces qui ont encore une valeur patrimoniale : "c'est une grande fierté de travailler ici, sur un tel édifice, un monument emblématique et ça restera dans les mémoires".