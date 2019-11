L'entreprise messine BatinovTech récompensée au Salon mondial du bâtiment à Paris pour deux innovations

Frescaty, Moulins-lès-Metz, France

Double récompense pour l'entreprise l'entreprise BATINOVTech, l'une des starts-up du groupe Gocel, située sur l'ancienne base aérienne de Frescaty à Metz. Cette entreprise messine reçoit deux prix pour deux inventions au Salon mondial du bâtiment, qui se tient jusqu'à vendredi à Paris.

Le premier prix récompense un pistolet traceur, le second une armoire électrique, nommée Arpete. Pour l'heureux patron de l'entreprise primée, Lionel Gocel, c'est "une consécration personnelle" et aussi une reconnaissance du travail des salariés.

L'armoire numérique, une sorte de gigantesque tablette

L'armoire numérique a pour but de remplacer les baraques à plans des ouvriers sur les chantiers. C'est une sorte d'immense tablette de plus d'un mètre de hauteur, incassable et résistante à l'eau. Elle est déplaçable facilement et va permettre aux ouvriers de pouvoir consulter en temps réel les plans du chantier. Les architectes pourront aussi envoyer des plans à distance en se connectant à l'armoire.

Le pistolet traceur, précis au centimètre près

L e pistolet traceur, qui fonctionne avec un système proche du drone, va lui marquer au sol avec de la peinture les points importants sur certains chantiers, par exemple, l'emplacement d'un chauffage ou d'une baignoire. Il évite des erreurs aux ouvriers qui peuvent se tromper de quelques centimètres.

Le pistolet traceur permet d'éviter par exemple l'usage d'un marteau piqueur en cas d'erreur de calcul sur les chantiers - Entreprise BatinovTech/ Capture d'écran

Faciliter le travail des ouvriers

Le but de ces deux inventions : aider le travail des ouvriers sur les gros chantiers, explique le patron de l'entreprise BATINOVTech, Lionel Gocel. "Ce sont des outils d'aide. Le but par exemple du pistolet traceur, c'est de faire gagner du temps aux ouvriers, d'éviter des erreurs qui coûtent cher sur un chantier." Pour Lionel Gocel, c'est aussi un gain de bien-être pour les ouvriers.

Un ouvrier en train d'utiliser un pistolet traceur de l'entreprise BatinovTech - Entreprise BatinovTech / Capture d'écran

Le bilan commercial est bon : une cinquantaine d'armoires numériques ont été vendues, notamment sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Tout est assemblé à Metz. Grâce au succès de ses deux outils, Lionel Gocel espère pouvoir embaucher plus de salariés, peut-être une soixantaine dans les mois à venir.