L'entreprise My Pie à Gorron va déménager dans des locaux trois fois plus grands qu'aujourd'hui

L'entreprise My Pie va déménager dans des nouveaux locaux tout neuf en septembre 2024. La jeune société qui commercialise dans des supermarchés des croque-monsieur, des pizzas, des tourtes ou encore des gratins est en pleine expansion. Le nombre de produits vendus a presque doublé. Ses locaux vont devenir trop petits. Les salariés vont passer d'un site de 2 000 m² à 6 000 m², "à un kilomètre à peu près de l'atelier actuel". L'activité est en plein boom avec l'inflation.

"On voit, malheureusement pour les restaurateurs et ce n'est pas ce qu'on aimerait voir non plus, qu'il y a un peu un déport de la demande des restaurateurs vers la grande distribution, explique Sébastien Rico, co-fondateur de My Pie. C'est un vrai phénomène, dû à l'inflation notamment. Et la deuxième chose, c'est que même à l'intérieur du marché de la grande distribution, on est parmi les produits les moins chers. Donc c'est vrai que l'inflation nous profite."

Sébastien Rico, co-fondateur de My Pie © Radio France - Marcellin Robine

My Pie va lancer plusieurs nouveautés dans les prochaines semaines, du poulet croustillant, des pizzas à pâte épaisse et base crème et des desserts sucrés chauds pour la première fois : une tarte aux pommes et un fondant au chocolat. De nouveaux produits avant de nouvelles lignes de production.

