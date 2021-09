L'entreprise quimpéroise Entech entre en bourse et vise une levée de fonds de 22 millions d'euros

Créée en 2016, l'entreprise Entech entre en bourse. C'est désormais officiel. La société quimpéroise conçoit, développe et industrialise des solutions de production et de stockage d'énergies renouvelables.

Elle avait déjà été nommée récemment comme l'une des 20 pépites françaises du programme Green20, lauréate de plusieurs prix. L'entreprise Entech, créée en 2016 entre en bourse. Cette société, basée à Quimper conçoit, développe et industrialise des solutions de production et de stockage d'énergies renouvelables. Elle emploie 68 salariés.

A quoi ça sert une entrée en bourse ?

"C'est une accélération forte, le marché est très porteur, il y a énormément de choses à faire", explique Laurent Meyer, le directeur général délégué. "Entrer en bourse, ça veut dire qu'on va ouvrir notre capital au public, émettre de nouvelles actions pour lever des fonds, et financer notre croissance. Ce qui veut dire que tous les Français peuvent s'impliquer dans nos projets industriels innovants pour la transition écologique'".

L'entreprise voudrait lever 22 millions d'euros. L'objectif pour elle, est aussi de gagner en "visibilité plus importante à l'export et d'augmenter en crédibilité car nos clients sont de grands donneurs d'ordre internationaux", indique le directeur général délégué. Laurent Meyer explique également que pour les actionnaires, "c'est parier sur la croissance de notre secteur d'activité".

Les conséquences de la crise sanitaire

L'entreprise a dû fermer ses usines pendant le confinement, ce qui "a décalé nos projets, mais par contre, on reste sur un secteur qui est vraiment très porteur dont l'intérêt s'est renforcé. Le but, c'est de décentraliser et de rendre des régions autonomes en énergie", selon Laurent Meyer. Entech embauche une personne par mois. Elle compte déjà 68 salariés.