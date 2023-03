L'entreprise Rafer placée en redressement judiciaire à Dieuze, deux ans et demi après son rachat

La belle idylle n'aura pas duré longtemps pour les 84 salariés de l'usine Rafer, à Dieuze, en Moselle. Plus de deux ans après avoir été racheté par l'entreprise française, le site qui fabrique des paliers en huit, utilisés en mécanique, a été placé en redressement judiciaire, mercredi 8 mars, par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, comme l'ont relayé nos confrères du Républicain Lorrain . Un administrateur judiciaire va être nommé pour reprendre la gestion de l'entreprise dans les prochains mois.

"Ça nous enlève un poids"

"On le voyait venir, ça ne sentait pas bon", témoigne Abdrahim Benkada, du syndicat Force ouvrière. Les salariés avaient déjà débrayé il y a un an pour dénoncer la mauvaise gestion de la nouvelle direction. "Nos carnets de commande étaient pleins, et pourtant nos fournisseurs n'étaient pas payés", explique le syndicaliste. La direction de l'usine a été provisoirement écartée. "Ça nous enlève un poids", assure Abdrahim Benkada. Selon lui, 36 salariés sur les 84 n'ont pas été payés le mois dernier.

Le site de Dieuze avait été racheté par Rafer à l'Américain GGB en décembre 2020, après plusieurs mois d'incertitude . Le plan de sauvegarde de l'emploi avait permis de conserver tous les postes. Selon le délégué FO, des repreneurs pourraient être intéressés par l'usine Rafer. "En attendant, les clients achètent eux-mêmes nos matières", confie-t-il. Sans être rachetée, l'usine risquerait d'être placée en liquidation judiciaire.