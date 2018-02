France Bleu Mayenne s’engage pour l'emploi, pour vous, pour la Mayenne !

La Mayenne est l’un des 3 départements avec le plus bas taux de chômage et nous sommes en plein emploi.

Dans ce contexte, de nombreux emplois restent non pourvus. Dans un souci de rapprocher les personnes qui souhaitent travailler en Mayenne avec ou sans qualifications et les entreprises qui ont du travail à offrir, nous nous engageons dans cette démarche de médiation pour faciliter cette rencontre entre l’emploi, le chef d’entreprise, les talents et la Mayenne.

Rapido, une entreprise implantée en Mayenne

Le succès de Rapido est une fierté pour notre territoire. Elle peine à trouver les personnes pour accompagner ce développement car, qui dit succès, dit notamment accroissement de l’activité… alors nous nous engageons pour vous faire découvrir ceux qui travaillent chez Rapido et nous vous donnons des clés pour rejoindre cette entreprise si vous cherchez du travail. Êtes-vous prêt ? Alors foncez !

