L'entreprise rennaise Hellowork va recruter une centaine de personnes en 2022

Le marché de l'emploi se porte bien ! C'est en tout cas le constat dressé par Hellowork, leader de la recherche d'emploi numérique en France. Cette entreprise rennaise met en relation les entreprises et les candidats, mais elle-même profite de cette reprise économique. Si aujourd'hui, elle compte 400 salariés (dont 240 à Rennes, 110 à Paris et 30 à Bordeaux,) elle s'apprête à en accueillir encore plus. Cette année elle compte créer 100 à 130 postes, dont une grande majorité en Ille-et-Vilaine

90 postes sont à pourvoir à Rennes et les profils sont très divers. "On recherche des business developer, des account managers, mais on va avoir aussi des besoins au sein de nos équipes techniques", détaille Claire L'Hostis, chargée de recrutement chez Hellowork. L'entreprise recherche également des salariés pour ses équipes de marketing et pour les celles travaillant sur ses plateformes RegionsJob, ParisJob ou Cadreo.

Les candidats peuvent postuler sur les différentes plateformes du groupe, ou participer à un "job dating" organisé cette semaine. Face à l'affluence de candidats et au nombre importants de postes à pourvoir, Claire L'Hostis a une méthode bien particulière pour s'y retrouver. Elle colle des post-it sur les murs de son bureau : "Un post-it revient à un poste à pourvoir", explique-t-elle. Elle les place ensuite sous des colonnes représentant les différentes étapes du processus, comme "l'annonce, l'échange téléphonique, l'entretien ou le contrat signé". Chaque matin, quand elle retrouve sa binôme de travail, la responsable recrutement "fait avancer les post-it en fonction de l'avancée du recrutement".

Claire L'Hostis, chargée de recrutement chez HelloWork © Radio France - Laurine Benjebria

Depuis le début de l'année, une dizaine de personnes ont déjà été recrutées, principalement à Rennes. Si pour l'instant toutes ont pu être accueillies dans les locaux actuels, pour les futures recrues, Hellowork va devoir pousser les murs. "Il y a 7 ans, quand on est arrivé à La Mabilais on avait trois plateaux, pouvant recevoir 70 personnes, et aujourd'hui on en a six et on continue à en chercher", précise François Leverger, directeur général. "Là on a la place pour accueillir un certain nombre de collaborateurs, mais on n'en aura pas assez pour accueillir les 100", ajoute-t-il. L'entreprise recherche donc activement de nouveaux plateaux, toujours au sein du bâtiment situé rue de la Mabilais à Rennes. Hellowork va aussi devoir "repenser l'organisation du travail", en misant notamment sur le télétravail.

La situation d'Hellowork est loin d'être anodine. Elle illustre la grande forme du marché de l'emploi, selon François Leverger. Mettant en relation les entreprises et les candidats, Hellowork est un bon baromètre de la tendance actuelle. "En 2021, on a diffusé 3,7 millions d'offres, ce qui représente 100% de croissance par rapport à 2020". Cette croissance peut s'expliquer par la reprise économique, mais également par le vieillissement de la population et "les baby boomers".

Si l'offre est considérable, le nombre de candidats ne suit pas forcément. Pour être plus concurrentiel, il faut revoir les stratégies de recrutement, plaide Hellowork. L'entreprise veut par exemple développer des outils pour permettre plus de transparence dans le suivi des candidatures.