L'entreprise Saint-Gobain recrute 150 jeunes de Nouvelle-Aquitaine en alternance

2.000 postes en alternance sont proposés par le groupe Saint-Gobain pour la rentrée de septembre dont 150 en Nouvelle-Aquitaine. Cela concerne l'ensemble des métiers de la société : la vente et le commerce (vendeur comptoir, commercial terrain, chef d'agence), la logistique, la production (ingénieur process), système informatique et fonctions supports. L'entreprise Saint-Gobain est spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux.

Le groupe Saint-Gobain a par ailleurs son propre CFA lancé l'an dernier. Il accueillera en septembre sa deuxième promotion avec 145 étudiants. L'appel à candidature est lancé pour être formé à des métiers dans la maintenance industrielle ou encore la vente de solutions pour le marché de l'habitat. Parmi ces 145 places, 100 sont proposées en commerce-marketing et 45 en maintenance industrielle.