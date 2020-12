L'entreprise Saint-Jean agrandit son site de Romans-sur-Isère pour 48 millions d'euros

Saint-Jean, leader des ravioles et des quenelles sur le marché français, a présenté ce mardi 8 décembre son investissement de 48 millions d'euros. Objectif : agrandir le site de Romans-sur-Isère et augmenter la croissance de cette entreprise à l'appétit d'ogre.

Toujours plus de ravioles, de pâtes, de quenelles. L'entreprise Saint-Jean veut renforcer sa place de leader sur le marché français et ne lésine pas sur les moyens : 48 millions d'euros pour agrandir son site de Romans-sur-Isère et quasiment tripler sa capacité de production de pâtes fraîches.

20.000 m² de bâtiments supplémentaires

D'ici la mi-2023, le site actuel de Romans-sur-Isère sera complètement transformé. Une plateforme logistique regroupera les produits à l'export des six sites de l'entreprise, une nouvelle usine de pâtes verra le jour et la construction d'un nouveau siège social clôturera près de quatre ans de travaux.

"On a toujours eu des croissances importantes de lors de 7% par an, explique Guillaume Blanloeil, président de Saint-Jean. Sur le site de Romans-sur-Isère, nous arrivions à la limite de nos capacités". L'objectif à terme est de passer de 5.800 tonnes de pâtes fraîches produites par an à près de 15.000 tonnes.

Pour cela, le site va ériger 20.000 m² de bâtiments qui s’additionneront aux 13.000 m² déjà existants. L'entreprise Saint-Jean a racheté 14 parcelles avec déjà des bâtiments construits mais procédé à leur terrassement. La première pierre symbolique des travaux a été déposée ce 5 novembre. Ils seront quasiment réalisés par des entreprises de la région.

Des créations d'emplois à la clé

Malgré une croissance freinée par la crise du coronavirus, l'entreprise Saint-Jean compte développer son expansion à l'étranger. Guillaume Blanloeil est plutôt confiant à ce sujet : "Aujourd'hui l'international, c'est environ 2% de notre chiffre d'affaires. Nous espérons atteindre les 10% d'ici 2030". Les marchés concernent principalement l'Allemagne, la Chine et nouvellement la Corée-du-Sud.

Le président prévoit la poursuite d'embauches de 25 personnes par an et la création de 150 postes d'ici 2030. Et plus c'est beau, plus ça attire pense l'entreprise Saint-Jean qui s'adjoint un cabinet d'architectes pour réaliser un bâtiment moderne. "On sait que c'est difficile de recruter dans les emplois industriels et on a entamé les démarches pour améliorer la qualité de vie au travail, l'ergonomie et la sécurité", ajoute Guillaume Blanloeil.