L'entreprise sarthoise Grav'Or s'expose au salon du "Made in France" à Paris

Le savoir-faire français s’expose du 10 au 13 novembre à Paris, à l’occasion du salon du « Made in France » , porte de Versailles. Pour la première fois de son histoire, l’entreprise sarthoise Grav’Or y participe. « L’occasion de montrer notre travail entièrement réalisé dans nos ateliers au Mans », résume sa présidente, Isabelle Ratiskol. L’entrepreneuse avait repris cette miroiterie, spécialisée dans la gravure sur verre en 2014, à l’époque où elle était en redressement judiciaire.

Un marché élargi aux particuliers

Depuis, la société, qui compte aujourd’hui 21 salariés, dans le quartier de l’Université au Mans s’est considérablement développée, passant « du secteur industriel, il y a une dizaine d’années » à une production élargie aux particuliers. « La fabrication de cloisons reste très importante mais nous avons aussi développé le côté artisanal. Nous faisons beaucoup de choses à la main », explique Isabelle Ratiskol, cheffe d’entreprise issue du secteur du bâtiment. « Avec mon équipe, j’en suis très fière », commente-t-elle.

Les Français ont pris goût à aménager leur intérieur

Pour les particuliers, Grav’Or fabrique, par exemple, des crédences pour les cuisines, des cabines de douche, des miroirs, des tables en verre ou encore des tableaux décoratifs. « Avec le confinement, nous avons même développé des laques dont les bases pour faire les couleurs sont des épices que l’on trouve dans nos cuisines, ainsi que des terres naturelles », rappelle la présidente de Grav’Or. Dans un premier temps, la crise sanitaire a fait chuter les ventes de l’entreprise sarthoise mais assez rapidement, « les professionnels comme les particuliers sont revenus pour le réaménagement de leur intérieur », se souvient Isabelle Ratiskol.

Le prix du verre multiplié par deux

Aujourd’hui, comme toutes les entreprises, Grav’Or est confrontée à la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. « Le prix du verre a plus que doublé en un an et demi », détaille la présidente de l’entreprise sarthoise. « Pour l’énergie, nous allons nous prendre la hausse de plein fouet puisque nous avons des tables chauffantes pour découper le verre ». Dans ces conditions, « nous avons augmenté nos prix de vente », indique Isabelle Ratiskol. « Mais pas dans les mêmes proportions. Nos marges sont donc réduites ».

Une carte à jouer pour les Jeux olympiques de 2024

L’entrepreneuse se montre toutefois confiante pour l’avenir. « Nous savons que 2023 arrive à grands pas avec dans notre ligne de mire la préparation des Jeux olympiques qui vont nous permettre d'être présente dans les grandes villes pour les aménagements des hôtels et des boutiques ou pour l'agrément. Nous avons notre carte à jouer », confie la présidente de Grav’Or.

