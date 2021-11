L'entreprise sarthoise La Week'Up lance une gamme de culottes menstruelles

C'est un secteur économique qui explose depuis quelques années : celui des protections périodiques durables, pour remplacer les tampons et les serviettes jetables pendant les règles. Déjà présente sur ce marché très porteur avec ses coupes menstruelles et ses serviettes hygiéniques lavables, l'entreprise sarthoise La Week'Up continue de grandir avec le lancement d'une gamme de culottes menstruelles, des sous-vêtements dans lesquels la protection est intégrée.

Fabrication choletaise, bientôt sarthoise

"A l'entrejambe, on trouve un insert en coton et un tissu imperméable, ce qui permet d'avoir la protection directement dans la culotte", explique Corinne Boulay, la fondatrice et dirigeante de La Week'Up. "C'est un sous-vêtement, qu'on n'a pas besoin forcément de changer au cours de sa journée. C'est ce qui fait le côté pratique et qui plaît énormément aux femmes, et notamment aux jeunes filles".

Quatre modèles en coton bio labellisé sont proposés, à des prix démarrant à 35,90€ pour une culotte dont la durée de vie est de 4 à 5 ans. La fabrication est pour l'instant réalisée près de Cholet. Elle sera prochainement transférée en Sarthe, au sein de l'usine Plastigom de Champagné avec laquelle La Week'Up collabore déjà pour ses serviettes hygiéniques lavables. "Je reviens du Salon du made in France", raconte Corinne Boulay, "et j'ai pu voir et constater l'intérêt des consommateurs pour le "consommer en France". Depuis le début de la création de mon entreprise, c'est une de mes valeurs centrales de fabriquer entièrement en France".

Lancée en 2019, l'activité de La Week'Up se porte bien. "J'ai commencé toute seule", rappelle Corinne Boulay, "et maintenant j'ai une équipe de cinq personnes. Ce sont des produits vraiment qui intéressent les femmes, et encore plus les jeunes filles, ça marche très fort avec les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un secteur très porteur pour l'avenir".

>>> Pour en savoir plus, consultez le site internet de La Week'Up