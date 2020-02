L'entreprise sarthoise maliterie.com a réalisé 10% de croissance en 2019

Neuville-sur-Sarthe, France

Laurent Crépin, le PDG de maliterie.com est un patron heureux. Après deux années difficile, l'entreprise vient de signer une croissance de 10% pour 2019. Les voyants sont au vert. Etat des lieux du marché avec le PDG.

Ça va mieux

"On vient de connaître deux années de consolidation en 2017 et 2018" déclare Laurent Crépin, le PDG de maliterie.com. "On a beaucoup grandit car on a ouvert une trentaine de magasins en dix ans; les deniers à Poitiers et en région parisienne à Pontault Combault. Et puis on a eu une très forte concurrence avec de nouveaux entrants avec des vendeurs uniquement sur internet. Le point positif, c'est que ça a développé les ventes sur internet et aujourd'hui, on récolte les bénéfices de notre circuit court. Car nous, nous sommes fabriquant et revendeur direct. Et le résultat est là : c'est 10% de plus en 2019 et on est très content. On espère doubler le nombre de nos magasins dans les cinq ans à venir."

Atelier de fabrication de maliterie.com à Neuville sur Sarthe (Illustration) - @maliterie.com

"Aujourd'hui, le marché se porte plutôt bien" poursuit Laurent Crépin, le PDG de maliterie.com. De plus, le fait de faire de la vente directe et d'être aussi bien présent sur internet sont deux avantages. On a les mêmes prix sur le site internet et en magasins. En fait, beaucoup de nos clients nous découvrent sur internet et viennent ensuite dans nos magasins. On fait 25% de notre chiffre seulement sur internet. On se rend compte que les clients veulent essayer leur matelas. Les clients veulent s'allonger et profiter des conseils en magasins".

Les tendances : le matelas sur mesure

"Nos clients sont fidèles" rajoute Laurent Crépin, le PDG de maliterie.com. "Même si en moyenne, on renouvelle un matelas tous les 14 ans, on a un taux de satisfaction de plus de 95% et étant donné que dans un logement, on a souvent plusieurs lits, on voit nos clients plus souvent. De plus, on a aussi développé une offre de fauteuil de relaxation pour toucher une nouvelle clientèle".

" Le matelas de demain sera un matelas facile à acheter" poursuit Laurent Crépin, le PDG de maliterie.com. "Nous on a une gamme courte et un besoin pour chacun. Et en terme de technologie, on a du sur-mesure et de la personnalisation. Certains vendent des matelas qui conviennent à tout le monde, nous on pense que ce n'est pas vrai. Chaque personne a une morphologie et des spécificités. On a un matelas qui s'appelle Vitaforme qui est personnalisable à la fois pour une personne et pour un couple. Par exemple, pour un couple, on peut avoir un confort différencié pour un même matelas".