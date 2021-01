Une entreprise savoyarde veut équiper les stations d'enneigeurs à températures positives

Mettre fin à la dépendance des stations vis à vis de la météo. C'est l'objectif de l'entreprise savoyarde WeSnow, basée à Challes-les-Eaux. Elle fabrique des canons à neige à températures positives, qui peuvent produire des flocons, peu importe le thermomètre.

Après avoir vendu ses enneigeurs à des stations indoor au Moyen-Orient et en Asie, WeSnow s'attaque au marché des stations de ski outdoor. Il fallait se lancer explique son directeur Bertrand Lambla.

France Bleu Pays de Savoie : N'est-ce pas risqué de se lancer maintenant dans un nouveau marché vu le contexte ?

Je pense que les besoins de ces stations sont dissociés. La crise va bien finir par se terminer, il y a des économies de vallées entières en jeu avec les sports d'hiver. Avoir ces systèmes d'enneigement permet de garantir une activité, il y a donc des enjeux économiques qui sont très très importants.

Quelle est la différence entre votre enneigeur et un enneigeur classique ?

Un enneigeur classique c'est de l'eau sous pression qui est pulvérisée dans une atmosphère négative, soit avec un ventilateur soit avec des perches. Il fonctionne à partir de -1 environ jusqu'à -10, -15. Le nôtre est différent, on congèle de l'eau à l'intérieur de nos machines avec de l'énergie. Ensuite, cette matière très froide et congelée est pulvérisée par des tuyaux pour faire des tas de neige.

La neige produite par un enneigeur WeSnow dans la station de Super-Besse - Wesnow

Quel est l'intérêt pour les stations d'avoir votre machine ?

Elle permet de sécuriser des pistes stratégiques comme les débutantes, les retours de piste, les jardins de neige pour les enfants et familles. On vise les stations de moyenne et basse altitude qui ont peu de précipitation de neige naturelle et trop peu de froid pour utiliser un enneigeur classique. On est dédouané des contraintes car même s'il fait 15 degrés on produit, on sécurise un stock de neige pour ouvrir en décembre et accueillir les skieurs.

Avez-vous déjà réussi à en vendre ? N'y a-t-il pas eu d'annulations de commandes?

On a gagné deux appels d'offre pour les stations de Super-Besse et le Lioran dans le Massif Central. Cependant, effectivement, on avait une douzaine de stations des Pyrénées et Alpes qui devaient venir voir nos machines mais là on est dans le flou. On ne sait pas on si elles sont toujours prêtes à nous commander du matériel. D'un autre côté, vu que l'on sécurise une ouverture et qu'elles ont besoin justement de sécurité, on a bon espoir.