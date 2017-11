L'entreprise Senfas de Saint-Privat-des-Vieux décroche le prix du meilleur produit bio 2018

Le gomasio à l'ail des ours, consacré par les consommateurs meilleur produit bio 2018, fait la fierté de la société Senfas de Saint-Privat-des-Vieux (Gard). Une PME familiale qui emploie 50 salariés et fête cette année ses 30 ans.

La fierté de la société Senfas, installée à Saint-Privat-des-Vieux : son gomasio à l'ail des ours est le meilleur produit bio 2018. Une distinction attribuée par les consommateurs dans la catégorie condiments et aides culinaires. Un concours organisé par Bio à la Une.

Le gomasio est un condiment composé d'un mélange de sésame grillé et de sel marin.

Un condiment utilisé pour saler depuis des millénaires au Japon

C'est le produit historique de Senfas mais l'entreprise n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot et à développé cette gamme (gomasio aux herbes de Provence, au curry et l'Omegasio, riche en oméga 6 et 3).

Senfas joue de la tradition et de la modernité : son gomasio-ail des ours est broyé sur une meule de pierre. L'entreprise est l'une des rares a encore pratiquer cette technique. Elle préserve et conserve les valeurs nutritionnelles du gomasio.

Le meilleur produit bio 2018, une large ouverture vers le grand public. Copier

On retrouve la gamme des gomasio dans les magasins bio spécialisés. Un marché de niche. Senfas s'y sent un peu à l’étroit. Être désigné meilleur produit bio de l'année par les consommateurs peut l'ouvrir au grand public.

Guillaume d'Ozenay, directeur commercial de Senfas. Copier

Des investissements pour l'avenir et un nouveau bâtiment fin 2018

Le chiffre d'affaires prévisionnel de Senfas à Saint-Privat-des-Vieux est de 25 millions d'euros en 2017. Une croissance de 30% chaque année depuis deux ans.

La PME familiale, qui fête cette année ses 30 ans, investit : 5 à 6 millions d'euros dont 1 million pour acquérir de nouvelles machines et un nouveau bâtiment de près de 4.000 mètres carrés destinés aux services administratifs, qui augmenteront la capacité de stockage de Senfas jusqu'à 4.000 palettes.

Senfas, une PME familiale trentenaire, qui emploie une cinquantaine de salariés. © Radio France - Ludovic Labastrou

Une hausse de l'activité et des emplois en plus

À terme, Senfas disposera de 8.000 mètres carrés de bâtiment pour ses deux sites.

Pour accompagner sa montée en puissance, Senfas prévoit une augmentation de son effectif. Il a déjà doublé en cinq ans. La PME de Saint-Privats-des-Vieux passerait de 50 à 80 salariés en 2019.

Cosette Floutier, responsable R&D chez Senfas. © Radio France - Ludovic Labastrou