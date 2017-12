L'entreprise Sofema investit en Berry

En 5 ans, la société Sofema, spécialisée dans la remise en état et la revente de matériel militaire, a multiplié par 30 ses effectifs dans l'Indre, passant de 2 à 60 employés à Châteauroux.

C'est l'histoire d'une PME, qui se revendique comme tel, et qui affiche un bilan à faire bien des envieux. Arrivée à Châteauroux en 2012, Sofema est passé de 2 à 60 salariés, et affiche plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, quasiment exclusivement réalisé à l'export. C'est plus d'un tiers du chiffre d'affaire global de la société dont le siège est installé à Paris.

"_Notre coeur de métier, c'est l_a remise en état opérationnel de véhicules militaires de première génération, explique Guillaume Giscard d'Estaing, PDG de l'entreprise. Nous les revendons ensuite à des Etats, notamment africains, qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel neuf".

La Sofema cherchait un site industriel facile d'accès et bien desservi. mais ce n'était pas le seul critère : "Nous voulions, parce que nous travaillons dans le secteur de la défense, témoigner d'un geste de solidarité vis-à-vis de la communauté de défense à Châteauroux qui était affectée par la suppression de régiments".

Installé sur 8,5 hectares, Sofema a investi plus de 6 millions d'euros à Châteauroux pour remettre en état des bâtiments où sont rénovés plusieurs centaines de véhicules chaque année. Plus de 600 véhicules sont déjà passés par le site castelroussin.

Avec aujourd'hui 60 salariés, dont 23 en intérim, Sofema peine à recruter des personnes formées aux métiers de chaudronniers ou de mécanicien poids-lourds.