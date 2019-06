L'entreprise sud mayennaise Réauté Chocolat arrête son sponsoring dans la voile

Après deux années de partenariat, l'entreprise mayennaise Réauté Chocolat met fin à son aventure dans la voile et la course au large. Avec son skipper Armel Tripon, la société d'Azé a vécu de grands moments.

Azé, France

A l'instar d'Actual et de V&B, une autre entreprise mayennaise avait fait le choix d'investir dans la voile. En 2017, Réauté Chocolat a racheté le Multi 50 Actual, lui a rajouté des foils et s'est lancé dans l'aventure de la voile. C'est le Nantais Armel Tripon qui a été choisi comme skipper. Une belle aventure qui a pris fin il y a quelques mois. Réauté Chocolat ayant choisi de faire une pause dans ce partenariat voile et Armel Tripon ayant lui d'autres projets, notamment celui de participer au prochain Vendée Globe.

Un podium et une victoire

Durant ces deux années, le trimaran mayennais a participé à tout un programme de courses et surtout à deux rendez-vous importants du calendrier de la voile : la Transat Jacques Vabre (départ du Havre) et la Route du Rhum (départ de Saint-Malo). En 2017, Réauté Chocolat et Armel Tripon ont terminé à la troisième place de la course dans la catégorie des Multi 50. Et en fin d'année dernière, c'est l'apothéose avec un succès en Guadeloupe lors de la mythique Route du Rhum. Un moment inoubliable pour le skipper et toute l'entreprise qui était à fond derrière son bateau.

Le trimaran, qui est la propriété de Réauté Chocolat, est aujourd'ui à vendre. Nul doute que ce bateau performant trouvera preneur pour de prochaines grandes courses au large.