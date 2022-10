L'entreprise SV Energy installée dans le nouvel atelier-relais de Bellegarde

Cela fait un an et demi que Samy Vernier et sa compagne Louise ont créé SV Energy, une entreprise spécialisée dans la climatisation et le chauffage. Avant d'intégrer l'atelier-relais construit par la Communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence, le couple travaillait chez lui. Dans sa maison, située juste en face de l'atelier. "On a beaucoup hésité car on était en phase de lancement. Quand on a envoyé notre candidature, on s'est dit que ça passait ou ça cassait." Et c'est passé, plutôt bien. L'atelier-relais, un bâtiment de près de 250 mètres carrés avec bureaux a permis à l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité auprès de ses clients. "Ce qui a changé, c'est qu'on a du stock, les clients peuvent venir nous voir." C'était aussi l'objectif de Juan Martinez, le président de la CCBTA. "Aujourd'hui, il a un outil qui est neuf, adapté à son activité avec un loyer très modéré pendant cinq ans. Et puis, ça crée de l'emploi. Il ne faut pas oublier que la seule ressource pour les agglomérations et les communautés de communes, c'est l'économie."

Trouver davantage de foncier pour accueillir des entreprises

C'est la communauté de communes qui a pris à sa charge la construction de cet atelier-relais. Un investissement de 308.000 euros, financé à hauteur de 53.000 euros par l'Etat via le dispositif France Relance. Il faut aller plus loin estime Juan Martinez: "il faut que tout le monde comprenne et notamment les services de l'Etat, qu'il nous faut du foncier économique parce que je ne vois pas comment l'objectif affiché de réindustrialiser la France peut être une réalité demain__. Si on veut donner du travail aux gens, faire du franco-Français sur les productions, dans le monde agricole, industriel ou les entreprises, elles doivent avoir la possibilité de s'installer sur nos territoires. C'est le choix que nous avons fait ici et que la France doit faire demain." 4 ateliers-relais ont déjà été créés à Beaucaire. Deux autres le seront bientôt à Vallabrègues.

