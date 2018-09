Le Relecq-Kerhuon, France

La volonté de reconstruction du site Technature du Relecq-Kerhuon est à la hauteur de la violence de l'incendie de février 2017. C'était un dimanche, en matinée, le feu avait détruit tout le bâtiment, heureusement sans faire de blessé. Mais à l'époque, l'entreprise avait pris un sacré coup sur la tête.

Laurence Cosmans, une des salariée, travaille comme directrice qualité : "La première réaction ça a été l'effroi. Voir tout disparaitre, c'est difficile à vivre. Il y a eu beaucoup d'abattement, mais ensuite, je me suis dit, ça c'est le matériel, tout notre savoir-faire, il est dans nos têtes, donc il faut rebondir".

Les salariés ont travaillés sur l'autre site

Rapidement, les dirigeants de TechNature ont annoncé leur volonté de reconstruire. Et l'entreprise s'était organisée en interne pour que cet incendie ait le moins possible de conséquence sur la marche de la société. Les salariés sont allé travailleur sur l'autre sites, à Dirinon, où l'on a un peu poussé les murs.

Un client s'en va, mais d'autres marchés sont arrivés

Le directeur du site, Pierre Morvan explique que Technature a su faire de cette difficulté une opportunité : "Au jour du sinistre, nous étions 120 salariés, aujourd'hui 160. On a glané quelques marchés ! On a continué à se battre pour trouver des clients, et on a créé 40 emplois pérennes. La relation avec les clients n'a pas toujours été évidente. On a mis des clients dans des situations compliquées. Mais seulement un est parti définitivement, sur 500, à nous de prouver qu'ils ont eu raison de rester".

TechNature produit sur ses deux sites de production du Relecq-Kerhuon et de Dirinon des cosmétiques sur mesure (poudres, masques, etc.) pour de grandes marques.