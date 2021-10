L'entreprise Tesca condamnée à verser un million d'euros à ses salariés licenciés

Les trente-trois salariés de l'entreprise Tesca qui l'ont attaquée aux Prud'hommes toucheront un million d'euros. Le tribunal des Prud'hommes d'Annonay a rendu sa décision mardi 5 octobre : l'entreprise n'avait pas de cause réelle et sérieuse pour licencier ses salariés. "_C'est une victoire_, ça permet de nous rétablir dans notre droit, le droit de salariés parce que c'est un licenciement que nous jugeons abusif donc déjà, au niveau de l'honneur, c'est une grosse victoire", a réagi Yvan Reynaud, délégué CGT. Il tempère : les salariés sont quand même un peu déçus du montant alloué. Ils avaient demandé 2 à 3 fois plus.

"L'entreprise se portait bien"

L'entreprise spécialisée dans les intérieurs de voiture (la fabrication des tissus notamment) a fermé son site du Cheylard en février 2020, en évoquant des raisons économiques. "On contestait le caractère économique puisqu'au Cheylard, _pendant 3 ans, le site gagnait de l'argent_. L'entreprise, qui a démarré en 2016, avait 1 800 salariés et lors du licenciement, il y avait 3 800 salariés, donc c'est une entreprise qui se portait bien et qui a délocalisé la production du Cheylard en Espagne et en Tunisie, pour augmenter leurs marges" estime Yvan Reynaud.

Au total, une cinquantaine de salariés ont perdu leur emploi lors de la fermeture de l'usine Ardéchoise.