L'entreprise Valbusa du Bugue lance "Cleversteel" sa marque de mobilier industriel

L'entreprise Valbusa au Bugue est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie, dans tous les aspects de la métallerie et de la serrurerie. Valbusa lance une nouvelle marque de mobilier industriel, Cleversteel qui surfe sur la vague du style industriel.

Sébastien Valbusa, ingénieur mécanicien et l'un des gérants de l'entreprise Valbusa du Bugue était l'invité de la Nouvelle Eco ce jeudi dans le 6/9 de France Bleu Périgord. Valbusa, entreprise familiale, née avec le grand-père forgeron, est aujourd'hui une holding avec différentes entités sur le site du Bugue. Notamment, la société Périgord Grenaillage Thermo Laquage (PGTL) spécialisée dans le revêtement des métaux.

l'entreprise qui compte 35 salariés s'est lancé dans le secteur du mobilier industriel. Mobilier sans soudure uniquement avec des rivets. Style industriel comme la tour Eiffel. Made in Périgord. Des braseros, des jardinières, planchas, étagères tables, chaises et commodes.

Fabrication en interne avec vente sur internet et via un réseau de revendeurs... On a d'abord vendu nos produits grâce au bouche à oreilles.