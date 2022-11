L'entreprise Vallourec à Venarey-les-Laumes occupée par ses salariés depuis l'annonce de leur licenciement

L'annonce a été un véritable coup de massue pour les salariés. Jeudi 24 novembre, la direction de Vallourec Umbilicals à Venaray-les-Laumes annonce à ses 54 salariés le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire . Depuis, les salariés occupent le site. "On fait des roulements, par petit groupe de 15 personnes. On dort sur place, on a des sacs de couchage. Chacun amène à manger, à boire et puis on s'occupe comme on peut", confie Flavien, l'un des salariés. "On veut montrer à la direction qu'on ne peut pas nous jeter comme ça, comme de vieilles chaussettes." Mais au-delà de la contestation, les salariés ont besoin de passer ces moments ensemble. "Tout le monde apprécie qu'on se retrouve... certains se sentent vraiment mal, ils ont besoin de se confier."

Le choc, pour toute une commune

Les habitants de Venarey-les-Laumes sont eux aussi abasourdis par la nouvelle. Françoise, est très inquiète pour les salariés. "Qu'est ce qu'ils vont devenir ces gens là ? Encore, ceux qui approchaient de la retraite, ça va... mais les jeunes ? C'est déjà tellement dur de trouver un travail aujourd'hui." Thierry et ses deux fils, Anthony et Maxime partagent la même inquiétude. "Derrière ces 54 salariés, il y a des familles. C'est horrible comme nouvelle, surtout à quelques semaines de Noel." Les commerçants, eux aussi, sont inquiets. Bernard Lépy est à la tête de la jardinerie du même nom. "On a déjà vécu la fermeture de l'usine Bel. A l'époque, on voyait des centaines et des centaines de personnes passer devant notre commerce et d'un seul coup, ça s'est arrêté. J'ai peur de revivre la même chose avec la fermeture de Vallourec."

Les salariés rencontrent la direction ce lundi 28 novembre. Ils espèrent obtenir une aide financière et un accompagnement pour retrouver du travail.