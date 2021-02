L'entreprise Vandendriessche organise un grand déstockage de boissons pour les particuliers à Erquinghem-Lys

A Erquinghem-Lys, l'entreprise Vandendriessche organise un grand déstockage de boissons pour les particuliers à partir de ce vendredi 5 février jusqu'à ce dimanche 7 février. Cette société centenaire depuis l'an dernier, n'est pas épargnée par la crise puisque ses principaux clients : les hôtels, les bars et les restaurants sont toujours fermés. Le distributeur propose donc ce weekend une grande vente de déstockage pour ne pas jeter certaines boissons. Au total, 200 références sont proposées à la vente aux particuliers.

Vente de champagne, vin, bière et soda

C'est l'occasion de faire des bonne affaires et de soutenir le grossiste local et familial. Il faut faire la queue pendant parfois de longues heures pour accéder aux boissons, Sandrine est venue se faire plaisir et par solidarité : "C'est pour le soutenir un peu avec la crise et tout ça. J'étais impressionnée par le monde, il faut compter 1h30 de queue mais pour faire plaisir on attend et vu les caddies qui passent je crois qu'on va faire de bonnes affaires." Une fois à l'intérieur, on trouve du vin, du champagne, des sodas, à 40 centimes la bouteille et des bières blondes entre 50 centimes et 1.50 l'unité alors Jocelyne en profite : "_C'est vrai que les prix sont très intéressants_, on a prix du mousseux et du vin, un bon verre de vin et des petites bulles mais avec modération." Certains clients en profitent comme François qui vient de faire le plein : "Il faut se faire plaisir après c'est quand on va recevoir les amis on prépare un peu le stock avec de la Duvel, de la Triple Karmeliet." Vous pouvez aussi acheter des verres de bières,de soft et des sceaux à champagne !

Pour Frédéric Vandendriessche, le gérant de la société c'est un moyen d'écouler ses stocks plutôt que de les jeter : "Notre métier principal c'est de livrer les hôtels, bars et restaurants malheureusement on reste avec nos stocks. Il y a beaucoup de produits qui peuvent être périmés. On a déjà nos stocks de bières, à fin avril, il sera à 50% périmé, les bières en fût on ne sait pas comment les écouler. On a des produits à date courte ou déjà périmés mais les produits sont encore bons à la consommation. On leur fait des prix pour qu'ils fassent tous une bonne affaire. Ça va m'aider à faire un peu de trésorerie pour payer les charges de l'entreprise et préserver les salariés, c'est ça le plus important." La vente a lieu au 613 rue de l’Alloeu à Erquinghem-Lys, ce samedi 6 et dimanche 7 février 2021, de 10 heures à 17 heures.