L'entreprise vauclusienne Charles&Alice se lance dans des desserts à haute valeur environnementale

En cette période de morosité économique, voilà une entreprise du Vaucluse qui se porte bien. La société Charles&Alice, qui emploie 400 personnes à Monteux et dans la Drôme, se lance dans la production de desserts à base de pommes à haute valeur environnementale. C'est à dire respectueux de la bio-diversité et qui n'emploient pas de produits phytosanitaires.

Le plus gros acheteur de pommes de la région : 40.000 tonnes par an

La société Charles&Alice va bien et son patron est fier d'annoncer le lancement de cette gamme de desserts à base de pommes à haute valeur environnementale. Une première en France. Sept arboriculteurs sont accompagnés dans cette démarche, ils s'engagent notamment sur la biodiversité. L'entreprise spécialisée dans la transformation de fruits est le plus gros acheteur de pommes dans la région : 40.000 tonnes rien qu'en Vaucluse et dans les Alpes de Haute Provence.

Charles&Alice privilégie le made in France et les circuits courts. Elle a mis le bio en tête de gondole. Le leader sur le marché des compotes sans sucre ajouté, alimente notamment la grande distribution et la restauration collective. Les cantines scolaires sont très demandeuses en bio, or pour l'instant, "on manque de matière premières", explique son pdg. Charles&Alice lance donc un appel aux arboriculteurs bio qui voudraient rejoindre la marque ou ceux qui seraient candidats à une reconversion.