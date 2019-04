L'entreprise vendéenne Cougnaud construit en urgence des locaux pour les douanes en vue du Brexit

Mouilleron-le-Captif, France

L'entreprise vendéenne Cougnaud, basée à Mouilleron-le-Captif près de La Roche-sur-Yon, a livré et installé fin mars 1000 mètres carrés de constructions modulaires dans les ports de Calais et Dunkerque pour accueillir les douanes françaises en vue du Brexit. "On a reçu l'appel d'offre fin janvier, on a été choisis mi-février, le 25 mars, tout était prêt et installé", se félicite Patrice Cougnaud, membre de la direction générale et l'un des quatre fils du fondateur de l'entreprise, leader en France de la construction modulaire. Et ne dites pas "Algeco", c'est le nom de leur concurrent, qui lui est leader dans le monde.

On a construit des locaux de vie pour les douaniers, un espace pour accueillir les chauffeurs, même un chenil pour les animaux exotiques"

- Patrice Cougnaud

En tout, 70 modules de 15, 18 ou 20 mètres carrés chacun ont été construits en Vendée, puis juxtaposés et agencés "comme du Légo" pour installer le nouveau service des douanes sur les deux ports nordistes. Des installations similaires sont en cours de construction à Roscoff, en Bretagne. "On a intégré facilement ce contrat à notre flux, puisque 200 modules sortent chaque semaine de nos usines", assure Patrice Cougnaud.

Pratique, pas cher, et surtout... démontable

L'entreprise est une habituée des "opérations commando", comme dit l'industriel. Elle a refait les espaces d'accueil au pied de l'Arc de Triomphe à Paris après le saccage lors d'une manifestation des gilets jaunes, ou construit 5000 mètres carrés de salles de cours pour les collèges et lycées de Trèbes après les inondations qui ont ravagé la ville en octobre 2018.

Entretemps, l'Union Européenne et le Royaume-Uni ont prolongé la date limite pour le Brexit. Du 29 mars, elle est passée au 31 octobre au plus tard. L'avantage des modules Cougnaud dans cette affaire ? C'est pratique, pas cher, rapide, confortable et surtout... c'est démontable. Au cas où, finalement, nos amis anglais auraient envie de rester.