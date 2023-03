L'entreprise Zeiss prévoit d'embaucher 300 salariés à Périgny

Installé à Périgny depuis 2005, Zeiss lance l'agrandissement de son site en inaugurant la première pierre de sa future usine de 14.000m² et de quatre étages. Deux étages de production, deux autres de plancher technique, mais surtout la création de 300 nouveaux postes pour remplir cet immense espace. Spécialisée dans la production de verres de lunettes ou d'objectifs d'appareils photos, l'entreprise utilise de plus en plus les nouvelles technologies pour soulager le quotidien de ses salariés.

