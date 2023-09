L'épicerie de Chassiers a rouvert ses portes grâce aux habitants du village

L'épicerie du village de Chassiers à côté de Largentière a fermé il y un an. Depuis des habitants du village et des communes alentours se sont réunis pour savoir comment faire revivre ce commerce de proximité qui évitait de prendre sa voiture (si on en avait une) pour aller faire ses courses à Aubenas ou Largentière. Une dizaine d'habitants a donc relevé le défi et créé une association "La bonne rencontre" du nom d'un col au-dessus du village.

L'épicerie de Chassiers © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Depuis le mois de juillet, ces habitants qui ont tous un travail par ailleurs donnent quelques heures de leur temps pour ouvrir l'épicerie. Ils ont créé un lien privilégié avec les producteurs locaux et ont souhaité mettre l'accent sur les produits bio. Mais pas question de se spécialiser dans le bio. Ils proposent aussi des produits traditionnels "pour satisfaire tout le monde" explique Fabien, électricien et un des bénévoles.

Depuis le mois de juillet, le système fonctionne plutôt bien, autrement dit les bénéfices payent les charges, mais il n'y a pas de salarié. C'est d'ailleurs le prochain objectif : parvenir à salarier un vendeur pour pouvoir ouvrir toute l'année.