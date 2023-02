L'épicerie de Montjean va rouvrir le 15 février, un soulagement pour le village

La mairie de Montjean près de Cossé-le-Vivien cherchait un repreneur pour son commerce multi-service après le départ à la retraite de son épicier le 1er décembre dernier. C'est un jeune homme de 29 ans originaire de Bonchamp-lès-Laval qui est en train de s'installer dans les locaux de la commune.

Quand il a vu l'annonce de la mairie, Anthony Briand s'est dit qu'il ne pouvait pas passer à côté de l'opportunité. ***"*C'est venu d'une idée de ma maman qui a eu une épicerie sur Astillé. J'ai toujours voulu reprendre un commerce."

À la tête d'une entreprise de déstockage après avoir été forestier pendant plusieurs années, Anthony Briand va reprendre de nombreux services essentiels au village. "Ça va toujours être une petite épicerie avec l'alimentation générale, les sandwiches, le rayon traiteur. Tous les week-ends, il y aura un plat différent. Le relais Poste, le relais colis qu'il n'y avait pas du tout dans la commune, retraits d'argent Crédit Agricole, vraiment plein de choses."

8 000 € investis par le nouvel épicier, près de 6 000 € par la commune

La boulangerie du village a fermé le mois dernier, l'épicerie fera donc aussi dépôt de pain. Le maire de Montjean Vincent Paillard est soulagé de voir un jeune motivé s'installer. "C'est une initiative privée mais c'est un grand service au public et notamment pour nos aînés. Ça se situe sur la place centrale du village et ce commerce allumé et ouvert, ça crée une dynamique. On a besoin de cette dynamique là.

On s'est attaché à refaire les peintures, remettre les éclairages en LED, c'est d'actualité. Et puis il y a l'aménagement de la vitrine, tout ça. Donc la commune participe mais quelque part, c'est un investissement, quelque chose qui est nécessaire. Pour en discuter avec beaucoup de collègues maires, il y a beaucoup de villages où les épiceries sont en difficulté, soit en vente, soit fermées et il n'y a pas de réouverture. Pour Montjean, là, les planètes sont alignées et c'est vraiment de la chance."

Anthony Briand a désormais hâte d'ouvrir son commerce le 15 février. En attendant il doit recevoir 24 palettes de produits ce mardi et rentrer un par un les prix de ses articles dans sa caisse-enregistreuse.