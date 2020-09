L’Epicerie de Pitchoune à Taller : le projet itinérant et solidaire d’une landaise

Pitchoune, c’est le surnom de Sandrine Buoro. Elle part de sa propre expérience pour lancer une nouvelle activité itinérante et solidaire. L’origine c’est une réflexion d’une maman et d’une famille de 4 personnes, au sujet des emballages. « Comme tout le monde, on remplit les poubelles, et là, c’était juste pas possible. » Sandrine, ancienne commerciale de produits d'épicerie fine et qui travaille en ce moment comme responsable dans une boutique de chocolat à Dax, souhaite protéger l’environnement à son niveau. Avec l’épicerie, sa démarche va se traduire par des produits vendus en vrac : farine, sucre, céréales, épices, pâtes, riz, biscuits, chocolat à titre d’exemple.

Présentation du projet avec Sandrine Buoro Copier

Une épicerie landaise itinérante et solidaire

L'Epicerie de Pitchoune va tourner dans les villages landais, dans un rayon de 50 km de son domicile. Elle compte également être présente sur des marchés : Linxe, Léon ou encore Onesse-Laharie. Pour le côté solidaire, cela implique du service. « Je crée ce projet parce que j’ai envie de développer l’activité des petits producteurs locaux. » Elle veut rendre service aux petits villages qui n’ont pas de commerces.

Besoin d’aide

Pour concrétiser son projet, la landaise passe par la plateforme de financement participatif Mimosa. Pour le premier palier, elle aimerait aménager à l’arrière de son fourgon, un espace vrac / libre-service avec une trentaine de silos. Cet espace sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Nouvelle Eco, à 7h15 du lundi au vendredi sur France Bleu Gascogne.