L'épicerie de Sonzay fait partie des commerces de proximité les moins chers de France selon UFC-Que Choisir

Indre-et-Loire, France

Une épicerie de village distinguée en Indre-et-Loire par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. La supérette de Sonzay au nord de Tours fait partie des 1 000 petits commerces de proximité les moins chers de France, une distinction qui récompense à la fois les efforts de la municipalité et celle des gérants qui ne comptent pas leurs heures. Le couple de gérants va jusqu'à livrer gratuitement les personnes âgées de la commune. Cindy et Nabil Lounnas s'investissent beaucoup pour le développement de leur commerce depuis près de deux ans lorsqu'ils se sont installés Se battre sur les prix et développer aussi la vente de produits locaux comme les oeufs qui viennent d'un producteur de Sonzay comme l'explique Nabil Lounnas : "On a du fromage, des salades, des endives, pour le lait nous allons directement chez le producteur. On doit maintenant développer le rayon viande car cela manque vraiment. Les gens du village sont solidaires et les clients sont fiers d'acheter local et cela nous poussent à travailler encore plus pour développer notre activité"

Des oeufs 100% Sonzay ! © Radio France - Jean Lebret

Alors cette distinction de figurer parmi les commerces de proximité les moins chers de France fait la fierté du village de Sonzay à commencer par Monsieur le maire, Jean Pierre Verneau qui n'a pas hésité lorsqu'il a été élu en 2014 à casser la tirelire en rachetant le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'épicerie et la boulangerie : "On a une commune qui maintenant est vivante, _certains collègues me disent qu'il va bientôt falloir un laissez-passer pour traverser la commune le vendredi soir tellement il y a d'activité_. Les efforts de la municipalité sont récompensés et au final cela revient moins cher que d'aller dans une grande surface, on n'utilise pas sa voiture et on fait de l'écologie sans le vouloir"

Reste que Nabil Lounnas reconnaît volontiers que pour le moment le couple ne se verse pas encore un salaire digne de ce nom et qu'il est obligé d'avoir une activité à côté pour faire vivre sa petite famille.