L'épicerie de Sury-aux-Bois, seul commerce du village, a repris du service

"Elle est bien fournie pour une épicerie de campagne !" Bonbons, chips et soda à la main, Stanley parle avec la sincérité d'un adolescent. Avec ses amis, il vient de passer une bonne partie de l'après-midi au city stade de Sury-aux-Bois, à une centaine de mètres de l'épicerie qui a repris du service le 26 janvier. Alors à 16 heures, la bande de copains se précipite dans les rayons pour y trouver son goûter.

"Je n'avais jamais utilisé de caisse ou de lecteur de carte bleue de ma vie"

Au milieu des jeunes, Isabelle, elle, se sert en biscottes, confiture et fruits. "Autant faire travailler l'épicerie locale !" dit la secrétaire de mairie, qui travaille à Sury-aux-Bois mais n'y vit pas. Derrière sa caisse, Romain Lacour prend son temps et s'applique pour rendre la monnaie. Ce travail est encore nouveau pour l'ancien agent de sécurité. "Ce n'était pas évident au départ ! Je n'avais jamais utilisé de caisse ou de lecteur de carte bleue de ma vie" raconte le gérant, qui avant l'épicerie, a rouvert, en novembre dernier, le bar attenant et sa grande terrasse.

Romain Lacour a étendu le rayon gâteaux et bonbons pour ses jeunes clients © Radio France - Camille Huppenoire

"Cela fait une bonne vingtaine d'années que je saoule toute ma famille en disant qu'un jour j'aurais un bar !" s'amuse Romain Lacour. "L'opportunité d'avoir celui-ci s'est présentée le jour de mes 50 ans. Au départ, je rêvais d'avoir un bar, mais comme l'épicerie était fournie avec, je me suis dit, pourquoi pas."

En moins de dix ans, le seul commerce de Sury-aux-Bois (qui compte aussi deux restaurants) a connu cinq gérants. Romain Lacour espère donc être celui qui restera en place "très longtemps."

"C'est un lieu de vie, de rencontres entre toutes les générations"

Dans cette aventure, il a été accompagné. Par le réseau associatif Initiatives Loiret, par la mairie de Sury-aux-Bois aussi, qui tient à son commerce multi-services, également relais de poste et distributeur de presse locale. "C'est un lieu de vie, de rencontres entre toutes les générations" souligne la première adjointe Annick Mondher, qui trouve plus pratique et "écolo" de faire ses courses au plus près de chez soi, sans prendre la voiture. "C'est vrai qu'on a pris l'habitude de prendre le café le matin, l'apéritif le soir" ajoute la maire Françoise Hébert, décrite comme une "fidèle cliente !"

Le côté épicerie. Le côté bar se trouve à l'écart de la route - Camille Huppenoire

Aux beaux jours, la grande terrasse proche du canal, à l'entrée du village, devrait faire le plein. La soirée du 14 juillet s'y déroulera. Et la mairie va continuer de développer ce cœur de village. Au city stade, à l'épicerie-bar et au parcours santé s'ajoutera un gîte, dans le même bâtiment que le commerce, destiné à accueillir les cyclistes qui emprunteront la vélo-route... attendue pour 2025.

Pratique

Le commerce est fermé le dimanche après-midi et le lundi.

Pour tous les autres jours :