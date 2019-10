L'épicerie du village de Le Pas cherche un repreneur

Les habitants du village de Le Pas recherche désespérément un repreneur pour son unique épicerie. Dans la commune, il n'y a plus qu'un bar et un coiffeur alors forcement ce commerce est indispensable. D'ailleurs tout est prêt pour accueillir le futur investisseur.

Le Pas, France

L'unique épicerie du village

L'unique épicerie a dû fermer il y a 6 mois et le commerce manque aux 550 habitants du village. Les habitants sont attachés à cette épicerie qui ne date pas d'hier, Martine Letissier, la maire de Le Pas : "L'épicerie a été construite en 1976 donc ça fait 40 ans. A l'époque c'était une grande épicerie. _Tout le monde demande quand ça va rouvrir_, on en a besoin même les jeunes. C'est important aussi pour les personnes âgées c'est important ça fait venir du monde tout les jours pour le pain et puis on peut faire d'autres projets, vendre des fleurs ou de la laine. A chacun son imagination." Surtout que tout est prêt pour accueillir le futur propriétaire : "Le magasin est vide mais il y a des étagères, des frigos et l'appartement est à côté pour accueillir une famille avec trois petites chambres. Il n'y a plus qu'à poser ses valises."

En attendant la réouverture, Stéphane et son fils Mao sont obligés de prendre la voiture pour faire leurs courses : "On n'a plus rien à part les grandes surfaces, _à 7km il y a un supermarché mais les personnes âgées n'ont pas forcement de voiture_. On trouvait de tout dans cette épicerie c'était important pour le village. C'était sympa de voir les gens acheter leur pain dans un petit commerce et de voir ces personnes âgées sortir joyeux."

Un petit commerce qui permettrait de dynamiser le bourg, confie Fanfy, la gérante du bar-tabac : "Plus on a de commerces dans un petit village plus il y a de monde dans le bourg, un commerce fait vivre un autre. En plus on a une école, une maison de retraite, il y a du monde quand même." Les clients sont donc déjà là. Il n'y a plus qu'à franchir Le Pas. La maire du village a déjà eu une dizaine de visites, mais toujours pas de proposition. Vous pouvez donc contacter la mairie.