L'épicerie sociale de Sens veut s'inspirer du modèle solidaire d'Auxerre

Les bénévoles de l'épicerie sociale de Sens ont rendu visite à leurs confrères d'Auxerre hier jeudi. L'épicerie de l'auxerrois est solidaire, non sociale : ça veut dire qu'elle accepte les clients dans le besoin, mais aussi ceux qui versent une cotisation.

SLes bénévoles sénonaises font la bise aux bénévoles auxerroises. Elles ont rendu visite à leurs collègues hier jeudi, et comme l'épicerie solidaire à Sens ouvre en décembre, les questions fusent : "Quel est le pourcentage de clients solidaires à Auxerre?" Réponse de Catherine Japiot : "la moitié, ça a mis du temps, au début c'était un pour quatre." Mais aujourd'hui la présidente est ravie de faire des émules : "nous avons très régulièrement des visites d'épicerie qui veulent se créer ! Hier matin j'ai reçu des personnes de Vendeuvre sur Barse, avant d'Anthony en région parisienne, de Nanterre..." A chaque fois, les mêmes arguments pour convaincre : le modèle solidaire est plus avantageux financièrement, et promeut la mixité sociale.

La présidente de l'épicerie solidaire de l'auxerrois est ravie d'aider ses collègues sénonais Copier

L'épicerie solidaire de l'auxerrois accueille les personnes aidées et celles qui cotisent avenue Jean Moulin. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Avec 238 familles aidées l'an dernier, le modèle solidaire à Auxerre a fait ses preuves. Angélique Bouillot, la directrice de l'épicerie sociale de Sens, prend note : "on va accueillir tous les niveaux sociaux, donc on espère créer cette mixité qui nous manque actuellement." Car c'est ainsi que le modèle solidaire fonctionne à Auxerre : l'épicerie accueille à la fois des personnes aidées financièrement, mais aussi ceux qui cotisent une somme annuelle de cinq euros.

Il n'y a pas d'âge pour être bénévole. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Des clients et des bénévoles le sourire aux lèvres

La mixité est là, de l'étudiant solidaire Frédéric qui a parfois du mal à boucler les fins de mois au client aidé comme Sikir, qui touche une pension d'invalidité. Les bénévoles sont les premiers ravis de ce mélange : "on rencontre plein de gens et quand on est un peu seul chez soi, ça fait du bien", confie Christiane, caissière bénévole. "Trier les légumes, les yaourts, aller dans le magasin, faire la cuisine et puis être en équipe... on est une famille", renchérit Christina.

Frédéric, 21 ans, vient à l'épicerie solidaire quand les finances ne suivent plus. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Les bénévoles sénonais repartent eux aussi le sourire aux lèvres, en espérant trouver la même ambiance lors de l'ouverture de leur épicerie solidaire en décembre.

Le reportage de Louis-Valentin Lopez avec les bénévoles auxerrois et sénonais Copier

Francine, bénévole, accueille les clients. © Radio France - Louis-Valentin Lopez