L'épicerie solidaire de Cap Sud à Poitiers au cœur d'un documentaire sur France 2

Montrer la précarité en ces temps d'inflation, loin des chiffres et des paroles d'experts, mais avec des témoignages forts. C'était l'objectif de Ketty Rios Palma la réalisatrice du film "Le début de la faim", lorsqu'elle s'est lancée dans ce projet de documentaire. "Je suis parti du constat accablant de voir les files d'attente de plus en plus longues aux distributions d'aide alimentaire. Avec des profils, des catégories sociales différents, et des gens en très grande précarité."

ⓘ Publicité

"Un travail de mise en confiance"

Le choix de l'épicerie de Cap sud à Poitiers s'est fait au hasard des rencontres et des échanges. "Quand, j'ai commencé à écrire le projet, je me suis assez vite rendu compte que trouver des témoignages, de pouvoir échanger avec des personnes en situation de précarité, serait très délicat. J'ai contacté beaucoup d'associations. À un moment, je me suis dit il faut que j'aille directement sur place pour rencontrer des gens, qu'ils me voient, qu'on puisse échanger. Quand je suis arrivée dans cette épicerie, ç'a tout de suite marché. Chloé, qui est la responsable de l'épicerie, m'a assez vite proposée de venir. Je me suis sentie très bien accueillie et le contact avec les clients s'est fait extrêmement naturellement."

Le documentaire dresse le portrait de plusieurs bénéficiaires et raconte leur parcours. Tous ont accepté de témoigner à visage découvert. "Au tout départ, j'arrive, je rencontre, j'échange et c'est vraiment pour nourrir un travail d'écriture. L'idée de filmer, on n'en parle même pas. Ensuite, une fois que France 2 a dit ok pour le film. Il y a tout un travail de mise en confiance. De donner envie aux bénéficiaires de raconter, d'aller un petit peu plus loin. C'est même pas une question de rassurer. Je pense qu'à partir du moment où ils m'ont vu régulièrement, que je suis allé chez eux, ils ont eu confiance. Puis, ils ont compris ma démarche, le respect, d'évoquer leurs parcours, qu'est-ce qui les a menés là ? Comprendre ce que cette aide alimentaire apporte ? Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien ?"

loading

Le documentaire "Le début de la faim" sera diffusé ce mercredi soir sur France 2 à partir de 22h50. Une avant-première est prévue ce lundi soir avec les bénévoles et bénéficiaires de l'épicerie sociale de Cap sud.