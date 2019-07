L'épicerie solidaire de Frontignan cherche des bénévoles

Frontignan, France

Pas de vacances pour les bénévoles de l'épicerie solidaire de Frontignan. Même pendant l'été, alors que le petit magasin ferme pour un mois, l'équipe de volontaires s'active pour préparer le déménagement dans de nouveaux locaux, puisque la zone où est installé l'espace Muhammad Yunus va être entièrement rénové. Mais les bénévoles auraient bien besoin d'aide. Ils sont aujourd'hui à la recherche d'une dizaine de nouveaux volontaires.

Comme l'explique Marion Rougas, coordinatrice de l'espace Muhammad Yunus, "les bénévoles, ici, sont très importants. La personne qui vient faire ses courses ne vient pas juste faire ses courses, mais peut y trouver une oreille, une écoute. Le fait d'être un peu plus nombreux nous permet de développer ce côté là."

Les nouveaux bénévoles auront donc plusieurs missions, et seront notamment chargés de conduire les véhicules transportant les produits vendus dans l'épicerie, et de décharger et trier ces derniers. Ils seront aussi mobilisés pour l'accueil des clients. Une seule condition pour rejoindre l'équipe : être disponible au moins deux heures par semaine.

Pour Michel Arrouy, adjoint au maire chargé des affaires sociales et vice-président du CCAS de Frontignan, cet espace est synonyme d'une vraie volonté d'aider les personnes en situation précaire tout en leur assurant du respect. "Elles viennent et participent à 10 % du panier global donc ce n'est pas de la mendicité", explique-t-il. "Ce qu'on voulait c'est que ces personnes se sentent bien dans cet espace et puissent choisir des denrées de qualité. On avait la volonté de rendre la dignité aux personnes car c'est important : même si l'on est en difficulté, il faut respecter les gens."

Chaque mois, l'épicerie solidaire permet à plus de 250 personnes de bénéficier de produits à prix bas.