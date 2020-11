L'épicerie solidaire de l'université Paul Valéry à Montpellier de nouveau ouverte

Inauguré en février dernier, puis fermé à cause du confinement, l'espace solidaire de l'Université Paul Valéry de Montpellier a rouvert ses portes le 15 octobre dernier. Une nécessité pour des étudiants toujours plus en proie à la précarité.

De la soupe à 20, des biscuits à 30 ou des pâtes à 50 centimes. Voilà des exemples ce qui est vendu à l'épicerie solidaire de l'université Paul Valéry à Montpellier. Ce lieu propose aux étudiants des produits alimentaires à bas coût ou des protections périodiques gratuites et bio. Une réouverture nécessaire. 74% des jeunes de 18 à 25 ans ont des difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire pour payer des frais comme le loyer, ou l'alimentation.

Faustine est étudiante en AES et bénéficiaire de l'épicerie. Cette réouverture est la bienvenue pour elle. Pendant le confinement elle avait dû changer ses habitudes de course et son budget avait augmenté. Ici elle peut varier les plaisirs à petit prix.

Lors du confinement je suis passé d'un budget pour faire les courses de 60 à 100 euros

Léo est elle étudiante en histoire de l'art, archéologie. Nouvelle dans la faculté, la jeune femme est heureuse de pouvoir venir faire des achats à moindre frais. Comme Faustine, elle aime varier les plaisirs en ne mangeant pas seulement des pâtes et du riz.

Cinq produits gratuits

Depuis le 15 octobre près de 85 personnes se sont inscrites pour bénéficier de l'épicerie solidaire. La nourriture est fournie par le Secours Populaire avec la banque alimentaire. Ainsi, les étudiants ont notamment le droit à 5 produits gratuits qui changent toutes les 2 semaines.

Pour bénéficier de cette aide, il faut être inscrit à l'université Paul Valéry et avoir un reste à vivre de 10 euros par jour après paiement de son loyer et autre charges indispensables.

En plus de produits alimentaires, l'espace solidarité propose aussi deux fois par mois un atelier de réparation de vélo (premiers mardi et jeudi du mois) ou des ateliers de sophrologie (lundi, mardi et mercredi matin). L'épicerie est elle ouverte le mercredi et jeudi de 14 à 17h.

