Amiens : l'épicerie solidaire pour les étudiants ne désemplit pas

Depuis 2015, l'Agoraé, une épicerie solidaire à destination des étudiants d'Amiens gérée par des étudiants, proposent des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à prix très réduits. Avec la crise sanitaire, le nombre des bénéficiaires à très fortement augmenté.

Dans le sac de Ruth, on trouve des pâtes, des légumes en conserve ou encore des produits d'hygiène. Une dizaine d'articles pour un peu plus de 3 euros. Car ici, tout est vendu à 15 ou 20% du prix normal. Avec 400 euros par mois donnés par ses parents, cette étudiante en master 2 Biologie Santé doit faire attention à son budget : "De base, je ne dépense pas beaucoup pour pour manger. Aujourd'hui, c'est 3 euros parce que j'ai pris un peu de chocolat qui était cher. Mais parfois, c'est 1 euro et j'ai un panier rempli."

Et donc parfois, la jeune étudiante doit un peu se priver : "J'arrive quand même à m'en sortir, même si parfois si tu veux manger du poisson, par exemple, tu ne vas pas en trouver ici." D'autant qu'avec le Covid, elle n'arrive pas à trouver de job étudiant.

Un nombre de bénéficiaires en forte hausse

De 120 bénéficiaires en septembre 2020, l'Agoraé est passée à 300 cette année. Des étudiants qui ont du mal à se nourrir, Camélia, en service civique depuis septembre à l'Agora, en voit tous les jours : "La plupart du temps, ils viennent faire leurs courses quotidiennement ici. Ils vivent vraiment avec des ressources minimum. Sans l'Agoraé, ils ne disent pas qu'ils ne mangeraient pas mais ils serait vraiment en situation très difficile. L'Agoraé est devenu essentielle pour eux."

En plus de l'activité d'épicerie solidaire, l'Agoraé propose également des soirées ludiques ou autour d'un repas pour aider les bénéficiaires à se sentir moins seul.