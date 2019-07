L'épicerie "Vrac'yssime" vient tout juste d'ouvrir à Yssingeaux

Yssingeaux, France

Jusqu’ici ce concept d’épicerie vrac marchait plutôt bien dans les grandes villes, mais Florent Barrué et Laura Mathon ont décidé de se lancer dans une petite ville de la taille d’Yssingeaux ( un peu plus de 7000 habitants ) .

La boutique 100% vrac inaugurée la semaine dernière est déjà le lieu de rendez-vous de ceux qui veulent consommer plus intelligemment. L’une des toutes premières clientes Jacqueline est heureuse de pouvoir trouver enfin ce type de produit sur son secteur :

Acheter en vrac , ne plus gaspiller de carton de papier, la prochaine fois je viendrai avec mes bocaux. Jacqueline une cliente

Elle a même fait 10 km en vélo pour faire ses premiers achats.

Cette relation privilégiée avec les clients, c’est ce qui motive Florent Barrué

On veux vraiment pour les clients prendre le temps de pouvoir discuter, les fidéliser, qu'ils soient contents de venir ici, mais pas juste pour faire leurs courses. Pour se différencier aussi des supermarchés ou on fait tout trop vite et ou on a pas le temps , on a fait une partie café ou on va organiser des ateliers et ou des producteurs viendront faire découvrir leur produits aux clients. Florent.

Et Yssingeaux selon Laura Mathon c’est dans doute la bonne échelle pour trouver cet équilibre de vie.

On voulait vraiment être dans une petite ville , le vrac il y en a dans toutes les grandes villes. Le "zéro déchet" à le droit d'exister aussi dans une petite ville et Yssingeaux, c'était le maximum qu'on s'autorisait. Laura

La boutique Vrac'Yssime de Laure et Florent © Radio France - Yves Renaud

La boutique installée dans le Quartier Chaussand est tres bien agencée et propose plus de 400 produits en vrac issus pour la plupart de circuits courts et ultra court en relation avec des producteurs locaux.