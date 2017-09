L'équipementier aéronautique Latécoère fête ses 100 ans à Toulouse

Patrouille de France et Rafales : le groupe toulousain aéronautique Latécoère avait mis les petits plats dans les grands ce 15 septembre pour célébrer ses cent ans d'existence, sur le tarmac de Francazal. De quoi lustrer la fierté des salariés, malgré les difficultés auquel le groupe fait face.

En même temps que le départ du Raid Latécoère-Aéropostale, le groupe équipementier aéronautique Latécoère fêtait ce vendredi 15 septembre son centenaire : en 1917, son fondateur Pierre-Georges Latécoère (mort en 1943) se lançait dans l'aventure par passion, lui qui fabriquait initialement des wagons. Aujourd'hui, Latécoère ne construit plus d'avions mais elle est devenue un partenaire privilégié des grands avionneurs mondiaux, Airbus, Boeing, Dassault, Bombardier, pour qui elle élabore des aérostructures (portes, fuselages) et des systèmes d'interconnexion (câblage, équipements vidéos embarqués).

100 ans d'histoire et de reconversions pour Latécoère https://t.co/fyAzgp03k0 via @MagazineCapital pic.twitter.com/6ZuD9BirsX

On se sent privilégiées d'être chez Latécoère, c'est un bon groupe, on a pas mal d'avantages . Moi j'ai connu le tout début de l'avion "7X", ça n'est pas rien. — Marie-Jo, câbleuse à Liposthey (Landes)

Latécoère subit tout de même en ce moment un plan de restructuration baptisé Transformation 2020, qui inclut la suppression de 150 postes et la vente du site de Périole à Toulouse. Il y a aujourd'hui 850 salariés sur le site toulousain, ils vont rester sur le site de Périole dans des locaux qui devraient être refaits. À terme, il n'y aura plus de production industrielle à Périole. Une centaine de salariés vont migrer sur la nouvelle usine dans la zone de Montredon, qui devrait ouvrir début 2018. Une dernière partie des effectifs est en train d'être transférée vers l'usine de Gimont dans le Gers.

On espère tous rester chez Latécoère, mais on sait que depuis qu'on est devenu partenaire et non plus constructeur, ça n'est pas simple. — Patrice, agent administratif