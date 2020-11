L'équipementier auto Grupo Antolin investit 34 millions d’euros à Besançon Temis

Le groupe Antolin, équipementier automobile, investit 34 millions d'euros dans une nouvelle usine à Besançon Temis. C'est le siège de la division éclairage que le groupe réimplante à Besançon, sur 4,3 ha, entre la rue Mantion et la rocade (RN57).

Depuis 2012, la société a vu son chiffre d’affaires doubler. Elle a agrandi ses locaux à plusieurs reprises, sur huit sites distincts. Cette fois, tout sera réuni au même endroit, à Besançon. Le groupe va faire construire un bâtiment de plus de 21.000 mètres carrés, dont 4.000 pour le centre recherche et développement. La toiture sera équipée de 6.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Un projet "en phase avec son plan de développement et de modernisation" expliquent la Région et Grand Besançon Métropole, dans un communiqué.

Aux 400 emplois existants, devraient venir s’ajouter 15 nouveaux postes à moyen terme

Le début du chantier est prévu en mars 2021 pour une durée de 15 mois, avec une livraison au printemps 2022. Quinze postes devraient être créés à moyen terme selon la Direction. Localement Grupo Antolin Besançon emploie déjà 400 salariés.

Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté va mobiliser une enveloppe de 800.000 euros "dans le cadre de son plan d’accélération, à travers son fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée". Grand Besançon Métropole interviendra sur la partie foncière et immobilière.

Grupo Antolin est une multinationale présente dans 26 pays qui emploie près de 30.000 personnes.