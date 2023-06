L'équipementier des campeurs "Berger" a installé sa première boutique en Bretagne

"Ici, on est sur 1000m² de plaisirs" commence d'emblée le responsable des lieux, Laurent Laberthonnière. Depuis le mois d'octobre dernier, il est aux commandes de cette enseigne "Berger" à Rennes (Ille-et-Vilaine), avec deux collègues. Il s'agit du premier magasin de la marque allemande ouvert en France. Quelques mois après l'ouverture de ce premier point de vente, l'enseigne s'est implantée à Arras (Nord-Pas-de-Calais). "En termes d’immatriculation de véhicules de loisirs, la Bretagne reste l'une des régions les plus fortes de France" explique le patron. Raison pour laquelle l'enseigne a choisi la région.

Les panneaux solaires portables, veritable succès chez les campeurs. © Radio France - Thibault Delmarle

Du matériel pour les campeurs et les "baroudeurs"

Dans les rayons, Jean-Christophe et Florence, ils estiment qu'ils ne font pas de camping : "ce n'est pas camper, c'est barouder". Le couple s'apprête à profiter d'une retraite mouvementée avec leur gros van : "on vient d'acheter un Sprinter 4x4 (un gros van Mercedes) pour traverser l'Europe. On part en Croatie au mois d'août". Venus d'Avranches (Manche) pour équiper du sol au plafond leur nouveau van tout terrain, dans ce magasin, ils trouvent tous les équipements adaptés à ce véhicule : "on vient passer une commande pour une glacière à compression [...] celle-ci fait 45 litres, on met plein de choses à l'intérieur, on en met même plus que dans notre frigo à la maison", assure Jean-Christophe. Un aménagement qui a un coût. Aussi cher, selon eux, que le véhicule nu, soit plus de 50.000 euros.

Jean-Christophe, le baroudeur. © Radio France - Thibault Delmarle

Dans un autre rayon, Franck et Elodie. Ils viennent tout juste d'acheter une camionnette à aménager. Un fourgon vide qu'il faut intégralement équiper. "Nos enfants ont grandi, donc maintenant, on est tous les deux, on s'est dit 'pourquoi pas partir le week-end en Van?'" raconte Franck, le chariot chargé d'équipements "on a acheté une batterie, un caisson dans lequel des tiroirs sont intégrés et des WC chimiques".

Franck et Elodie, qui s'apprêtent à vivre leurs weekends en van aménagé. © Radio France - Thibault Delmarle

Dans ce magasin aux centaines de références, on trouve du petit matériel qui facilite la vie. Comme un marteau qui permet de planter des sardines, mais aussi de les retirer, "ils ont mis une pièce métallique au bout du manche donc c'est facile, c'est tout con" explique un normand qui a l'habitude d'acheter des produits de cette marque, mais sur internet.

Le magasin "Berger", 101 Route de Saint-Malo, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz