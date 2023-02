"L'équivalent de trois jours de travail", quand les manifestations submergent les bars du Mans

Un mardi noir dans les rues, mais aussi dans les bars et restaurants du Mans. L'importante mobilisation contre la réforme des retraites se répercute devant les comptoirs et terrasses, où les manifestants se restaurent avant et après le passage du cortège. L'ensemble des restaurateurs interrogés constatent une nette hausse de leur clientèle, qui atteint parfois les 50%.

"Le bar est complétement bloqué"

"Il y avait littéralement plus de monde qu'à la normale, il n'y a pas photo", souffle Samuel, derrière le comptoir du Café Crème, à quelques pas de la place des Jacobins, point de rendez-vous des manifestants. "Un peu près 50% en plus, surtout en fin d'après-midi, on a pété quatre futs, ça fait 100 litres de bières", se rappelle le serveur.

Les restaurateurs manceaux sont nombreux à s'être organisés pour absorber cette demande venue de la contestation sociale. Le directeur de la brasserie La Madeleine, Frédéric Bourasseau, et ses 220 couverts, a vu sa fréquentation augmenter de 20%. Il va donc consolider ses équipes : "Il nous faut au moins deux personnes de plus en salle, et un cuisinier en plus. Pour samedi, on attend une activité assez forte, on sera obligé de refuser du monde."

"Faut envoyer 130 couverts en une heure de temps"

De son côté, la pizzeria Le Capitole a retenu la leçon des deux dernières mobilisations : servir vite et en très peu de temps. "Ils arrivent dès midi, et il faut qu'à 13h15 maximum, ils soient sur la place des Jacobins", sourit Anaïs Beaudet, cogérante de l'établissement aux 130 couverts, on va faire un plat du jour qui s'envoie très rapidement. On se prépare, c'est comme les 24h du Mans." Globalement, les restaurateurs interrogés se réjouissent de cette hausse de fréquentation provoquée par le mouvement sociale, qui se tient dans une ambiance plutôt bon enfant.