L'érosion de la démographie de la Creuse continue

Par François Madeuf, France Bleu Creuse

Le recensement 2018 de l'Insee publié ce mercredi montre une baisse de la population de la Creuse de 0,4% par an en moyenne entre 2010 et 2015. Ce sont plus de 450 creusois en moins chaque année. Une baisse progressive mais constante, principalement liée au vieillissement de la population.