L'ESAT du Courria à Moustey accompagne les travailleurs landais handicapés

L'Etablissement de service d'aide par le travail du Courria à Moustey, propose aux travailleurs handicapés, de l'apprentissage et du travail dans les murs avec des ateliers menuiseries, espace vert/forêt... Mais également hors les murs, dans différentes entreprises locales.

Elles sont 1400 partout en France, et aide quotidiennement 120 000 travailleurs handicapés. Dans les Landes, l'établissement de service d'aide par le travail (ESAT) du Courria, à Moustey, accueille plus de 80 personnes. Un accompagnement qui se traduit à la fois dans les murs de l'établissement, avec divers ateliers : fabrication de palettes, menuiserie, espace vert/forêt, sous traitance... Au programme pour les travailleurs, une journée de travail classique, 35 heures par semaine, avec des actions de soutien spécifique. Elles leur permettent de travailler les différentes zones cognitives déficitaires. Hors les murs, les employés continuent à se former collectivement, ou individuellement, dans diverses entreprises landaises.

J'ai un déficit visuel qui m'empêche de voir de loin.... J'ai un handicap car je ne peux pas me rendre seul au travail, mais ce n'est pas pour autant que je ne sais pas lire !

Dans leur parcours, les travailleurs handicapés sont parrainés et travaillent dans différentes entreprises. Dans la grande distribution, les petits supermarchés, les restaurants, le ménage. Très peu de monde en entreprise, ne connaît le handicap, avoue Philippe Voet, directeur de l'ESAT de Moustey. Cette inclusion, permet aux autres travailleurs d'en apprendre plus sur le handicap, et de démocratiser certaines pathologies que l'on connaît mal.

Les différentes missions de l'ESAT du Courria à Moustey - ESAT du Courria

Comment savoir si j'ai droit à l'accompagnement de l'ESAT ?

Pour bénéficer de l’accompagnement de l'Etablissement de Service d'Aide par le Travail de Moustey, il faut faire appel à la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH). Elle vous délivrera un dossier à compléter. En fonction de votre profil, vous serez dirigé vers un statut de travailleur protégé ou de travailleur handicapé en milieu ordinaire.

L'ESAT du Courria à Moustey

Route de Richet

40 410 Moustey

Tél : 05 58 07 71 10

