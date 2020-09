L'espace commercial Le Verbeau à Châlons-en-Champagne ouvre ses portes

Une boulangerie, une boucherie, une épicerie, un coiffeur, une pizzeria... Le quartier du Verbeau à Châlons-en-Champagne se transforme. Le maire de la commune Benoist Apparu, le préfet de la Marne Pierre N'Gahane et la présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoire (ANCT) Caroline Cayeux ont coupé le ruban bleu blanc rouge symbolique ce jeudi 24 septembre, synonyme d'inauguration de cet espace, 18 mois après la pose de la première pierre. Les six commerces et le cabinet d'infirmières peuvent maintenant s'installer dans le bâtiment flambant neuf de 880 m2.

Pour les habitants du quartier, l'arrivée de ces nouveaux commerces est une très bonne chose : "Ça améliore le Verbeau car l'ancien centre commercial était vétuste. Beaucoup de gens vont être contents", confie Marie-Thérèse. Côté commerçants, c'est une véritable opportunité : "Le bâtiment est joli. On va tout faire pour dynamiser ce quartier", espère Christophe Brunel, le gérant du salon de coiffure Brune elle et lui, qui déplace son commerce de quelques mètres seulement.

Un nouveau programme de renouvellement urbain vaste

Ce projet, lancé il y a cinq ans, est la première étape d'un grand chantier programmé dans le quartier du Verbeau. Le plan prévoit, d'ici 7 ans, la destruction de l'ancien espace commercial, la création d'un parc, la construction d'un nouveau centre social et culturel, la rénovation d'un gymnase et la réhabilitation de logements. Près de 96 millions d'euros vont être investis pour construire le Nouveau Verbeau.