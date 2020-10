L’Espace Emploi de la communauté de communes du Pays Grenadois : un service de proximité

L’Espace Emploi a de nombreuses missions : accueillir, informer, orienter les demandeurs d’emploi, pour leur proposer un accompagnement personnalisé. Par exemple, l’animatrice aide les personnes qui viennent la voir dans leurs recherches, mais aussi dans l’élaboration des CV et lettres de motivation. Les demandeurs d’emploi peuvent s’adresser à ce service, tout comme les salariés et les intérimaires. Un autre volet a son importance : accompagner des employeurs dans le processus de recrutement.

L’animatrice de l’espace emploi, Mathilde Dauga, consulte régulièrement les sites d’offres d’emploi et les transmets aux demandeurs et fait une pré-sélection. Elle est aussi en relation avec les entreprises du territoire qui transmettent leurs annonces. Elle les met en relations avec des candidats.

La valeur ajoutée de l’espace emploi c’est la proximité, et la connaissance fine de l’offre et de la demande.

La proximité, c’est l’un des piliers de l’Espace Emploi : « il arrive que des personnes ne peuvent pas se déplacer jusqu’à Mont de Marsan, pour eux c’est plus pratique de se déplacer sur leur commune ou proche de la leur. »

Interview de Mathilde Dauga, animatrice de l'Espace Emploi Copier

