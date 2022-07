L'Espace Mayenne fête son année d'existence, l'heure du premier bilan

Le 30 juin 2021 le Tour de France faisait escale en Mayenne et à cette occasion, l'Espace Mayenne était inauguré. Ce projet a coûté plus de 42 millions d'euros, en grande partie financé par le Département lui-même. Après un an d'existence, l'heure est donc au bilan.

Souvenez-vous, c'était il y a un an, le 30 juin 2021, Le Tour de France faisait escale en Mayenne pour le contre-la-montre entre Changé et Laval. Une grande fête qui a aussi été marquée par l'inauguration de l'Espace Mayenne. Sur 10 400 m2, l’Espace Mayenne comprend une grande salle de spectacles de 4 500 places, un gymnase avec mur d’escalade et une salle de congrès, qui permet d’accueillir des rendez-vous culturels ou sportifs. Un bel espace, qui a quand même coûté plus de 42 millions d'euros, en grande partie financé par le Département de la Mayenne lui-même.

Des concerts, des rencontres sportives... une belle programmation pour le lancement

Sur le plan événementiel, la première saison de l'Espace Mayenne est plutôt bonne. Une étape du Tour de France, des concerts à guichets fermés comme celui de Gims en septembre 2021 avec plus de 3 800 curieux. Le sport attire aussi du monde, environ 3 000 spectateurs lors des matchs de futsal de l'Étoile Lavalloise. Même constat pour les matchs de boxe ou de basket. Au total, plus de 200 000 visiteurs, en grande partie des Mayennais, ont eu la chance de pénétrer dans le nouveau jouet du conseil départemental en un an.

Le public attend avec impatience le concert de Tryo et Rouquine à Espace Mayenne © Radio France - Théo Sire

Un déficit plus faible que prévu

Sur les 6 derniers mois 2021, le site est déficitaire avec près de 150 000 euros de perte. Un chiffre important certes mais nettement moins élevé que les projections de juin dernier. Le président du conseil départemental Olivier Richefou s'est dit "satisfait de la bonne gestion de l'Espace Mayenne". Les prévisions annuelles d'avant lancement annonçaient un déficit autour de 400 000 à 500 000 euros. Néanmoins, la direction de l'Espace Mayenne cherche encore à réduire certains frais notamment liés à l'électricité ou encore au chauffage, qui permettrait à l'avenir d'avoir des comptes sains et à l'équilibre.

D'autres aménagements prévus pour faciliter l'accès à l'Espace Mayenne

La direction du site ne compte pas s'arrêter là dans le développement. Des négociations entre le département et Laval agglomération sont en cours pour mettre en place une ligne de bus éphémère entre le centre-ville et le complexe, ainsi que la création d'hôtels à proximité afin de loger les artistes et le public. Enfin dernier projet, celui d'une passerelle souterraine au niveau du rond-point de l'Octroi pour permettre à certains spectateurs de se garer sur le parking de Carrefour et ainsi combler le manque de place sur les parkings de l'Espace Mayenne. Un projet qui devrait coûter pas moins d'un million d'euros.

Lunettes de soleil sur le nez, Gims a emflammé l'Espace Mayenne et ses 3 800 spectateurs. © Radio France - Selma Riche

Une saison 2022-2023 tout aussi riche que la précédente

La billetterie est disponible sur le site de l'Espace Mayenne. Les places pour certains concerts et événements sportifs sont d'ores et déjà disponibles.